True Colours Of Rajasthan – A Pictorial Journey To India’s Culture Rich State

Rajasthan, The land of Kings or the land of colours, Rajasthan's heritage, culture, safaris, sand dunes, Crafts, festivals that make it a destination nonpareil. 1. People and lifestyle of Rajasthan Photo courtesy : amardeepphotography.com 2. A Manganiyar's Music Session 3.\u00a0Kathputli Dance in Rajasthan ( Puppet Dance) Photo Credit : trekearth.com 4. Rajasthani Taau\u00a0 Photo Credit : OurJaipur.com 5.\u00a0Colourful Turbans of Rajasthan (Photo Credit : sofilundin.com) 6. Holi Celebration\u00a0 Source: ajasthanforyou.files.wordpress.com 7. Colourful Houses in a village near Jaisalmer\u00a0 (Photo Credit : trekearth.com) 8. Craft work of Udaipur Shilpa Gram Pic Credit : akkuartexports.com\/
Всем привет!
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Желаю удачи!
Добрый вечер!
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Хорошего дня!
Доброго дня!
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Успехов всем!
Здравствуйте!!
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Хорошего дня!