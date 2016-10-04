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True Colours Of Rajasthan – A Pictorial Journey To India’s Culture Rich State

By IS NewsDesk

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Rajasthan, The land of Kings or the land of colours, Rajasthan’s heritage, culture, safaris, sand dunes, Crafts, festivals that make it a destination nonpareil.

1. People and lifestyle of Rajasthan

4 people sitting in traditional dress
Photo courtesy : amardeepphotography.com

2. A Manganiyar’s Music Session

manganiyar music session

 

3. Kathputli Dance in Rajasthan ( Puppet Dance)

rajasthanipuppet's
Photo Credit : trekearth.com

4. Rajasthani Taau 

Rajasthani taau
Photo Credit : OurJaipur.com

5. Colourful Turbans of Rajasthan

Colourful rajasthani turbans
(Photo Credit : sofilundin.com)

6. Holi Celebration 

Source: ajasthanforyou.files.wordpress.com
Source: ajasthanforyou.files.wordpress.com

7. Colourful Houses in a village near Jaisalmer 

colorful houses - Village near Jaisalmer, Rajasthan
(Photo Credit : trekearth.com)

8. Craft work of Udaipur Shilpa Gram

Rajasthani Crafts
Pic Credit : akkuartexports.com/
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IS NewsDesk
Stories curated by our interns and news crew. Originally reported or general compilation from various available sources and news agencies.

4 COMMENTS

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Updated on December 28, 2021 1:47 PM

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